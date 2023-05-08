Официальная информация в России не только не соответствует действительности, но и не совпадает с другой информацией от российских властей. Об этом 24 Каналу военный эксперт Олег Жданов.
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В России заврались
В ночь на 7 мая в Крыму, Севастополе и других городах раздались громкие взрывы. Так называемый оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Крымский полуостров якобы атаковали более 10 беспилотников. Он также сообщил, что 3 БПЛА якобы сбили, что произошло с другими – сплошная загадка.
Впрочем, позже того же дня минобороны России заявило о якобы уничтожении 22 ударных беспилотников над Черным морем.
Естественно, они заявляют, что это БПЛА Вооруженных Сил Украины, но при этом не объясняют, почему в крымских городах работала система ПВО, если дроны сбили над Черным морем. У страха глаза большие,
– отметил Олег Жданов.
Это информация, официально сообщаемая в России. Хотя на самом деле в Крыму были боевые пуски ракет ПВО, мощные взрывы, в результате которых, как говорили, жители временно оккупированного полуострова, дрожали окна и тряслись стены.
Олег Жданов о лжи минобороны России о беспилотниках в Крыму: смотрите видео
Что происходит в Крыму: главное
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал о сезон "хлопка" в Крыму. По его словам, любые целые военные объекты оккупантов законны для украинских военных.
- Кроме того, он напомнил, что временно оккупированный Крым – это украинская территория. То есть любые действия Сил безопасности и обороны, правоохранительных органов, спецслужб на украинской территории также вполне законны.
- Между тем, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что для "поехавших" длится далеко не курортный сезон, тогда как для местных – все спокойно.