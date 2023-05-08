Официальная информация в России не только не соответствует действительности, но и не совпадает с другой информацией от российских властей. Об этом 24 Каналу военный эксперт Олег Жданов.

Читайте больше Оккупированном Крыму не спится: на полуострове раздались взрывы

В России заврались

В ночь на 7 мая в Крыму, Севастополе и других городах раздались громкие взрывы. Так называемый оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Крымский полуостров якобы атаковали более 10 беспилотников. Он также сообщил, что 3 БПЛА якобы сбили, что произошло с другими – сплошная загадка.

Впрочем, позже того же дня минобороны России заявило о якобы уничтожении 22 ударных беспилотников над Черным морем.

Естественно, они заявляют, что это БПЛА Вооруженных Сил Украины, но при этом не объясняют, почему в крымских городах работала система ПВО, если дроны сбили над Черным морем. У страха глаза большие,

– отметил Олег Жданов.

Это информация, официально сообщаемая в России. Хотя на самом деле в Крыму были боевые пуски ракет ПВО, мощные взрывы, в результате которых, как говорили, жители временно оккупированного полуострова, дрожали окна и тряслись стены.

Олег Жданов о лжи минобороны России о беспилотниках в Крыму: смотрите видео

Что происходит в Крыму: главное