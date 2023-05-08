Офіційна інформація у Росії не лише не відповідає дійсності, але й не збігається з іншою інформацію від російської влади. Про це 24 Каналу військовий експерт Олег Жданов.

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У Росії забрехались

В ніч на 7 травня у Криму, Севастополі та інших містах пролунали гучні вибухи. Так званий окупаційний "губернатор" Севастополя Міхаїл Развожаєв заявив, що Кримський півострів начебто атакували понад 10 безпілотників. Він також повідомив, що 3 БПЛА нібито збили, що сталось з іншими – суцільна загадка.

Втім пізніше того ж дня міноборони Росії заявило про буцімто знищення 22 ударних безпілотників над Чорним морем.

Звісно, вони заявляють, що це БПЛА Збройних Сил України, але при цьому не пояснюють, чому в кримських містах працювала система ППО, якщо дрони збили над Чорним морем. У страху очі великі,

– зазначив Олег Жданов.

Це інформація, яку офіційно повідомляють у Росії. Хоч насправді в Криму були бойові пуски ракет ППО, потужні вибухи, внаслідок яких, як казали, мешканці тимчасово окупованого півострова, тремтіли вікна та трусились стіни.

Олег Жданов про брехню міноборони Росії про безпілотники в Криму: дивіться відео

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