Що саме та чому так активно вибухає у Криму, розповів представник ГУР Міноборони. Андрій Юсов зазначив, що там працюють різні чинники.
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"Будь-які цілі та дії є законними"
Переважно йдеться про інциденти або про проблеми з дотриманням правил протипожежної безпеки на об'єктах насамперед військових, а також на тих об'єктах, які забезпечують діяльність окупаційної армії та флоту,
– зазначив представник ГУР.
Як приклад Юсов навів нафтобазу, яка нещодавно дуже гарно палала. Також він наголосив, що тимчасово окупований Крим – це територія України.
"Будь-які дії українських Сил безпеки та оборони, правоохоронних органів, спецслужб на українській території є абсолютно законними. І цілі (у вигляді – 24 Канал) окупантів, військові об'єкти і об'єкти, які обслуговують військову інфраструктуру, також є законними", – підкреслив представник ГУР.
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"Тривожна" ніч в окупованому Криму: головне про вибухи 7 травня
- Чергові вибухи на півострові прогриміли близько 3 години ночі неділі. Спочатку їх чули у Севастополі.
- Згодом у мережі писали про мис Фіолент. Біля нього вибухи були настільки потужні, що в навколишніх будівлях трусило вікна та стіни. Окрім того, поблизу кладовища спалахнула пожежа.
- Також гучна ніч була в Євпаторії, а близько 4 ранку естафету вже прийняли Саки. Зауважимо, що телеграм-канали писали про звуки вибухів і в інших населених пунктах Криму.
- В ОК "Південь" наголосили, що у на тимчасово окупованому півострові продовжується далеко не курортний сезон. Однак, для місцевих жителів усе спокійно. Натомість для усіх тих, хто "понаєхав", напрямок збігається з напрямком русского воєнного корабля.
- Так звана окупаційна влада Севастополя знову заволала про нібито "атаку безпілотників". Ба більше, заявили, що їх буцімто було аж понад 10. Та вже традиційно додали, що нібито без втрат та пошкоджень.