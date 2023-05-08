Що саме та чому так активно вибухає у Криму, розповів представник ГУР Міноборони. Андрій Юсов зазначив, що там працюють різні чинники.

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"Будь-які цілі та дії є законними"

Переважно йдеться про інциденти або про проблеми з дотриманням правил протипожежної безпеки на об'єктах насамперед військових, а також на тих об'єктах, які забезпечують діяльність окупаційної армії та флоту,

– зазначив представник ГУР.

Як приклад Юсов навів нафтобазу, яка нещодавно дуже гарно палала. Також він наголосив, що тимчасово окупований Крим – це територія України.

"Будь-які дії українських Сил безпеки та оборони, правоохоронних органів, спецслужб на українській території є абсолютно законними. І цілі (у вигляді – 24 Канал) окупантів, військові об'єкти і об'єкти, які обслуговують військову інфраструктуру, також є законними", – підкреслив представник ГУР.

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