Щоправда, тепер навіжені розуміють, чим усе це може для них обернутися. Вони бідкаються, що їм таки хочеться ще пожити, інформує 24 Канал.

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У пропагандистів чергова істерика

Відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва припустила, що ядерна війна таки може початися. Інший гість студії висловив щирі сподівання, що такого не станеться.

Не хочеться помирати, чесно кажучи. Дуже не хочеться. Зовсім не хочеться. Не зовсім розумію, чому про це доводиться говорити у 2023 році!,

– почав волати божевільний.

Дійсно, Росія шантажує увесь світ застосуванням ядерної зброї, але її громадяни не розуміють, чому йдеться про ядерну війну. Цирк на дроті, як то кажуть.

Ба більше, опонент спікера пропонує карати тих, хто влаштовує подібні істерики. Мовляв, у воєнний час усіх панікерів розстрілювали на місці.

"У нас все це попереду, тому до ядерної війни можна не дожити", – пригрозив пропагандист.

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