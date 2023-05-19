В ночь на 4 мая Россия в очередной раз выпустила по территории нашего государства "непобедимые" ракеты типа "Кинжал", однако украинской ПВО удалось их впервые ликвидировать. Это однозначно подорвало "мощность" вражеского ракетного арсенала.

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Краеугольный камень

Как отмечают эксперты, "Кинжалы" обладают двойной способностью: они могут быть развернуты как и в обычных условиях, так и в "ядерном контексте", когда, собственно, будут тем краеугольным камнем, вынув который, стена прямо-таки упадет.

Тактическое ядерное оружие, прежде всего, предназначено для достижения боевого эффекта. Например, в случае гипотетической ситуации, когда Россия ведет войну с НАТО, а войска НАТО угрожают прорвать российские линии, Россия может нанести тактический ядерный удар, чтобы остановить продвижение НАТО,

– написали в издании The Telegraph.

Кроме того, отметили, что успешная работа ПВО Украины против ракет всех типов поставила под сомнение способность России в случае необходимости развернуть свой тактический ядерный арсенал.

Российские пропагандисты угрожали Великобритании ракетами, которые могут вызвать ядерные волны и уничтожить Лондон. Однако в Кремле теперь могут начать сомневаться, смогут ли они достичь желаемых целей с помощью тактического ядерного оружия, если поступит такой импульс,

– констатировали аналитики.

Однако они подчеркнули, что сбивание ракет типа "Кинжал" не свело к нулю вероятность применения вражеским государством опасного атома. Поэтому важно на всякий случай позаботиться о собственной безопасности.



Как выжить во время ядерного взрыва / Картинка 24 Канала

К теме Несмотря на выходки Путина: Вашингтон предупредил Москву о 1 419 развернутых ядерных боеголовках.

Вспомним к этой теме недавнее заявление Президента Украины Владимира Зеленского, что будет в случае применения Путиным ядерного арсенала.

Как отметил украинский лидер, если это действительно случится, то на следующий день самого "бункерного" уже не будет в этом мире.