Действиям агентов из США Николай Патрушев приписывает также и подрыв машины российского писателя Захара Прилепина, несмотря на то, что ответственность за него взяло на себя движение "Атеш". Об обвинениях Патрушева сообщили российские СМИ, передает 24 Канал.

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Секретарь Совбеза России приписывает действиям США почти все крупные диверсии, которые произошли в России и на временно оккупированных территориях Украины с начала полномасштабного вторжения. Так, Патрушев убежден, что и подрыв Крымского моста координировался из Вашингтона.

По его мнению, и подрыв газопровода "Северный поток" совершили спецслужбы Соединенных Штатов, однако никаких доказательств пропагандист не приводит. Патрушев утверждает, что все эти диверсии сопровождает "заранее подготовленная в Вашингтоне и Лондоне информационная кампания, призванная дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, взорвать конституционные устои и суверенитет России".

Кроме того, Николай Патрушев также убежден в существовании украинских "диверсионно-террористических групп", которые военные НАТО тренируют, а затем и координируют их деятельность.

Впрочем, для приспешника Путина уже почти стало традицией давать несуразные заявления, не имеющие ничего общего с действительностью. 18 мая, после российской ракетной атаки, он заявил, что уничтожение "боеприпасов с обедненным ураном" в Украине повлекло радиоактивное облако, уже летящее на Польшу. Традиционно Патрушев упомянул и о биологическом и химическом оружии, которое США якобы разрабатывают и используют на территории Украины.

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