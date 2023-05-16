Американские разведчики обнародовали инструкции, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ через браузер Tor. Также разведывательное управление опубликовано мотивационное видео на других платформах, включая YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.

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Какова цель обращения ЦРУ к россиянам

"ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут рассказать нам эту правду. Ваша информация может быть ценнее, чем вы думаете. Мы высоко ценим и уважаем людей, готовых общаться с нами. Защищать всех, кто из нами работает, по всему миру – это наша профессиональная обязанность», – говорится в сообщении.

В ЦРУ призвали выйти на связь людей, работающих в области разведки, дипломатии, науки, высоких технологий. Американских разведчиков интересует информация об экономике или высшем руководстве России.

Свяжитесь с нами. Может быть, люди вокруг вас не хотят слышать правду. Мы – хотим,

– отмечают в ЦРУ.

"Лучший способ сдержать заключенного от побега – сделать так, чтобы он никогда не узнал, что находится в тюрьме. Мы легко поддаемся лжи. Но мы знаем, какова наша действительность. Реальность, в которой мы живем, и реальность , о которой говорим шепотом", – говорится в мотивационном видео.

Мотивационное видео к россиянам от ЦРУ

ЦРУ призвало "запасться терпением" в случае установления контакта с сотрудниками американской разведки.

"Мы благодарим вас за смелость. Мы тщательно рассматриваем переданные документы, чтобы дать ответный ответ и при этом обеспечить вашу безопасность", – говорится в сообщении.

В ЦРУ заявили об исторической возможности

Телеканал CNN со ссылкой на данные ЦРУ сообщает, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину эта спецслужба провела успешную вербовку и "установила контакт" с неназванным числом россиян, имеющих доступ к чувствительной информации.

Принимавшие участие в проекте чиновники ЦРУ заявили, что вторжение России в Украину создало историческую возможность, "чтобы россияне пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты".

По словам одного из чиновников, спецслужба надеется донести до россиян, имеющих доступ к ценной информации, следующее послание: "Мы понимаем вас, возможно, даже лучше, чем вы думаете".

Чиновник настаивал на том, что видео "абсолютно не преследует цель" подстрекать или разжигать беспорядки в России, а скорее направлено на людей, которые, возможно, колеблются. По его мнению, видео "демистифицирует" процесс контакта с ЦРУ.