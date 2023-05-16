Американські розвідники оприлюднили інструкції, як анонімно та безпечно зв'язатися з ЦРУ через браузер Tor. Також розвідувальне управління опубліковано мотиваційне відео на інших платформах, зокрема YouTube, Twitter, Instagram і Facebook.

Дивіться також Росія готується стати колонією Китаю, – директор ЦРУ

Яка мета звернення ЦРУ до росіян

"ЦРУ хоче знати правду про Росію, і ми шукаємо надійних людей, які знають і можуть розповісти нам цю правду. Ваша інформація може бути ціннішою, ніж ви думаєте. Ми високо цінуємо і поважаємо людей, готових спілкуватися з нами. Захищати всіх, хто з нами працює, по всьому світу – це наш професійний обов'язок", – мовиться у повідомленні.

У ЦРУ закликали вийти на зв'язок людей, які працюють у сфері розвідки, дипломатії, науки, високих технологій. Американських розвідників цікавить інформація про економіку або вище керівництво Росії.

Зв'яжіться з нами. Можливо, люди навколо вас не хочуть чути правду. Ми – хочемо,

– зазначають у ЦРУ.

"Найкращий спосіб стримати ув'язненого від втечі – зробити так, щоб він ніколи не дізнався, що перебуває у в'язниці. Ми легко піддаємося брехні. Але ж ми знаємо, якою є наша дійсність. Реальність, у якій ми живемо, і реальність, про яку говоримо пошепки", – мовиться у мотиваційному відео.

Мотиваційне відео до росіян від ЦРУ

ЦРУ закликало "запастися терпінням" у разі встановлення контакту зі співробітниками американської розвідки.

"Ми дякуємо вам за сміливість. Ми ретельно розглядаємо передані документи, щоб дати відповідну відповідь і при цьому забезпечити вашу безпеку", – мовиться у повідомленні.

У ЦРУ заявили про історичну можливість

Телеканал CNN з посиланням на дані ЦРУ інформує, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ця спецслужба провела успішне вербування і "встановила контакт" із неназваним числом росіян, які мають доступ до чутливої інформації.

Чиновники ЦРУ, які брали участь у проєкті, заявили, що вторгнення Росії в Україну створило історичну можливість, "щоб росіяни прийшли до нас і надали інформацію, якої потребують Сполучені Штати".

За словами одного з чиновників, спецслужба сподівається донести до росіян, які мають доступ до цінної інформації, наступне послання: "Ми розуміємо вас, можливо, навіть краще, ніж ви думаєте".

Чиновник наполягав на тому, що відео "абсолютно не має на меті" підбурювати або розпалювати заворушення у Росії, а скоріше спрямоване на людей, які, можливо, вагаються. На його думку, відео "демістифікує" процес контакту з ЦРУ.