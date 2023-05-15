Пропагандисты утверждают, что российские ракеты вроде бы попали по складам боеприпасов с обедненным ураном. Эту информацию распространяли и крупные российские СМИ.

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Россияне "обнаружили" повышение радиации в Хмельницкой области

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что это всего лишь очередная психологическая операция россиян. Началась она с того, что маленькие телеграмм-каналы, а также аккаунты в твиттере распространили сообщение о якобы "взрыве тактических ядерных боеприпасов или снарядов с обедненным ураном" в Хмельницкой области.

Пропагандисты распространили ИПСО о взрыве радиационных снарядов в Хмельницкой области / Фото SPRAVDI

Впоследствии эту информацию распространил эксперт Рожин, который написал, что "по прилету по составу боеприпасов наблюдается существенный скачок уровня радиации". Утром 15 мая этот фейк распространили и российские военкоры. А дальше эта новость добралась и до пропагандиста Соловьева.

На эту ИПСО отреагировали в Хмельницком городском совете. Там отметили, что уровень радиации не повышался, а также призывал не реагировать на провокации россиян.

Эти слухи не соответствуют действительности,

– заверили в горсовете.

О том что уровень радиации не повышался, свидетельствуют также и данные из открытых источников. За ними можно убедиться, что в Хмельницкой области уровень радиации оставался нормальным все время.



Радиационный фон в Хмельницкой области – в норме / Фото Saveecobot

После неудачной попытки разогнать панику среди украинцев россияне начали рассказывать о том, что "последствия после удара украинцы почувствуют через несколько лет". В Центре стратегических коммуникаций подсчитали, что за 14 мая оккупанты создали на эту тему около 200 сообщений в телеграм-каналах. В твиттере таких упоминаний на русском было более 50.

Обратите внимание! ИПСО или специальная информационно-психологическая операция – это спланированные действия по распространению информации на иностранную аудиторию для достижения определенной цели, воздействия на эмоции, критическое мышление, чувства и действия целевой группы людей. Пока таким методом активно пользуется Россия, распространяя свою пропаганду на украинцев.

Недавно пропагандисты рассказывали о повышении радиационного фона в Тернопольской области.