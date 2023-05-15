В частности, была информация о том, что в Тернополе есть склад с боеприпасами с обедненным и обогащенным ураном. Председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш во время брифинга заявил, что это фейк, передает 24 Канал.

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Что известно об экологической ситуации в городе

Такую информацию запускают люди, работающие на Россию, чтобы создать панику и дестабилизировать ситуацию,

– прокомментировал фейки Труш.

Он подчеркнул, что никакие боеприпасы во время ракетной опасности не взрывались. Кроме того, ни обогащенного, ни обедненного урана в Тернополе нет.

Также глава ОВА заявил, что экологическая ситуация в городе стабильна, поэтому поводов для переживаний нет.

"При пожаре в воздухе витал едкий запах, ведь горела пластмасса и другие химикаты. После тушения экологи сделали соответствующие замеры, свидетельствовавшие, что опасности нет", – сказал Труш.

Оккупанты ударили по Тернополю: коротко