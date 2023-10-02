Пропагандисти розповідають, що, мовляв, під час обшуків квартири Зеленських у Ялті, правоохоронці знайшли російський паспорт першої леді України. "Красива" історія, яку можна було б згодувати своєму електоратові, якби в окупантів як завжди щось би пішло не так.

Дивіться також Росіяни поширюють чергові фейки: в українській їжі виявили наркотики

Невдале фото

Поки мережею шириться кремлівська брехня про "криваве" громадянство дружини Президента, у Центрі стратегічних комунікацій спростовують фейк окупантів найпростішими доказами.

Так, росіяни полінувалися створити якомога достовірніший "паспорт" Зеленської. На поширеному пропагандистами зображенні видно, для фейкового документа використали фото Олени Зеленської з Instagram за 2023 рік. Водночас вони стверджують, що сам паспорт був виданий у 2014 році.

Ба, більше, якщо пригледітися до фото підробленого паспорта – то можна побачити, що в ньому зазначено дату видачі 2020 рік.

Крім цього, внизу першої сторінки по батькові Зеленської написане з помилкою у транслітерації – Vlodymyrovna.

Неякісна підробка "російського паспорта" Зеленської

Черговий фейк від окупантів: відео

Фейки окупантів: останні новини