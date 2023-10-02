Пропагандисти розповідають, що, мовляв, під час обшуків квартири Зеленських у Ялті, правоохоронці знайшли російський паспорт першої леді України. "Красива" історія, яку можна було б згодувати своєму електоратові, якби в окупантів як завжди щось би пішло не так.
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Невдале фото
Поки мережею шириться кремлівська брехня про "криваве" громадянство дружини Президента, у Центрі стратегічних комунікацій спростовують фейк окупантів найпростішими доказами.
Так, росіяни полінувалися створити якомога достовірніший "паспорт" Зеленської. На поширеному пропагандистами зображенні видно, для фейкового документа використали фото Олени Зеленської з Instagram за 2023 рік. Водночас вони стверджують, що сам паспорт був виданий у 2014 році.
Ба, більше, якщо пригледітися до фото підробленого паспорта – то можна побачити, що в ньому зазначено дату видачі 2020 рік.
Крім цього, внизу першої сторінки по батькові Зеленської написане з помилкою у транслітерації – Vlodymyrovna.
Неякісна підробка "російського паспорта" Зеленської
Черговий фейк від окупантів: відео
Фейки окупантів: останні новини
- Нещодавно фейкороби запустили дезінформацію, що нібито в Україні планують мобілізувати 16-річних юнаків. За їхньою версією, з такою пропозицією начебто виступив міністр оборони Рустем Умєров. Для того, щоб брехня виглядала якомога правдивіше, окупанти використали для її поширення клонований сайт "УНІАН".
- Також у Кремлі хотіли підкинути дрова у "зернову суперечку" України та Польщі. Пропагандисти заявили, що нібито Київ вніс президента Польщі Анджея Дуди на сайт "Миротворця".
- Крім того, ворог брехав про катастрофічне скорочення населення України. Він стверджував, що воно становить лише 20 мільйонів. Водночас офіційна статистика зазначає, що в Україні проживає від 28 до 36 мільйонів людей.