Росія втратила важливий напрямок імпорту

Казахстан оголосив про заборону експорту 106 товарів до Росії. Йдеться про високотехнологічні продукти, які окупанти можуть використовувати у війні проти України.

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Як повідомив віце-міністр торгівлі та інтеграції Казахстану Кайрат Торебаєв, імпортувати ці товари його країна не припинить, йдеться про обмеження шансів, що вони опиняться в руках росіян.

Ми експортуємо всі товари, крім тих, що можуть використати у війні. Саме на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів, їхній експорт ми заборонили повністю,

– заявив Торебаєв.

Усі ці товари Казахстан не виготовляє, а купує. У переліку є дрони, електрочіпи та електроніка, які росіяни могли використати проти України.

Таким чином, Росія втратила один з головних шляхів для обходу західних санкцій, адже саме через Казахстан імпортувала велику кількість продукції для воєнних цілей. Втім, очікувати, що окупанти одразу відчують гострий дефіцит, навряд чи вдасться, адже в них ще є декілька країн, через яку вони можуть завозити західну продукцію.