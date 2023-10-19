Цією авіакомпанією зацікавилися інспектори Державіанагляду Росії. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Цікаво Ламається не вперше: літак, що сів у полі в Росії, вже мав аварійні ситуації
В Уральських авіаліній – безліч порушень
Так, літаки Уральської авіалінії неодноразово садили у кукурудзу або пшеницю. Через це інспектори вирішили перевірити компанію. Там виявили:
- пошкодження фюзеляжів,
- забруднення дзеркал стійок шасі,
- некоректне нанесення герметика під час ремонту,
- пошкодження деталей літаків корозією тощо.
У компанії встигли заявити, що порушення усунули і нібито це вже "не несе загрозу безпеці польотів". Таким чином, польоти Уральській авіалінії не заборонили.
У Росії за день зламалися одразу три літаки авіакомпанії "Аерофлот"
Нагадаємо, що нещодавно в авіакомпанії "Аерофлот" за один день зламалися відразу три літаки. А росЗМІ підрахували, що з січня по серпень 2023 року зафіксували понад 120 подібних випадків.
Зазначається, що за попередні п'ять років середня цифра за аналогічний період – 55.