Этой авиакомпанией заинтересовались инспекторы Госавианадзора России. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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У Уральских авиалиний – множество нарушений

Так, самолеты Уральской авиалинии неоднократно сажали в кукурузу или пшеницу. Поэтому инспекторы решили проверить компанию. Там обнаружили:

повреждение фюзеляжей,

загрязнение зеркал стоек шасси,

некорректное нанесение герметика при ремонте,

повреждение деталей самолетов коррозией и прочее.

В компании успели заявить, что нарушения устранили и якобы это уже "не несет угрозу безопасности полетов". Таким образом, полеты Уральской авиалинии не запретили.

Обратите внимание! Уральские авиалинии – это российская пассажирская авиакомпания, занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов семейства А320 концерна Airbus.

В России за день сломались сразу три самолета авиакомпании "Аэрофлот"

Напомним, что недавно в авиакомпании "Аэрофлот" за один день сломались сразу три самолета. А росСМИ подсчитали, что с января по август 2023 года зафиксировали более 120 подобных случаев.

Отмечается, что за последние пять лет средняя цифра за аналогичный период – 55.