Екстрена посадка посеред поля у Росії не є першою аварійною ситуацією для літака А320 Airbus. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

До теми "Ванючій случай": у мережу виклали переговори пілота літака, що сів у полі в Росії

Що відомо про російський літак

Цей авіалайнер французька корпорація Airbus випустила у 2004 році. Спочатку А320 належав авіакомпанії Air Arabia. У 2007 році під час зльоту в нього відвалилася частина обшивки та відмовив один із двигунів. Це сталося у Греції. Тоді ніхто не постраждав.

У 2013 році саме цей літак придбали "Уральські авіалінії". У січні 2023 року транспорт знову не зміг злетіти. У Сочі на злітній смузі в нього не запустився генератор. А 12 вересня цього ж року у літака відмовила гідравлічна система, але вже не при зльоті, а під час посадки. Тому пілоти вирішили сідати посеред пшеничного поля.

Що цьому передувало

А320 Airbus "Уральських авіаліній" у вівторок не долетів з Сочі до Омська. Транспорт подавав сигнал тривоги. Спочатку літак мав екстрено сісти в аеропорту Новосибірська. Однак навіть до нього авіалайнер не долетів через проблеми з гідросистемою.

Літак ненадовго зник з радарів. Потім з'ясувалося, що він сів біля села Кам'янки, пошкодивши одне крило та всі стійки шасі. На його борту перебувало 6 членів екіпажу та 159 пасажирів, серед яких було 23 дитини. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Після цього російська прокуратура розпочала перевірку. Представники компанії Airbus заявили, що вона не несе відповідальності за проблеми з цим літаком. Адже після введення санкцій проти країни-агресорки ця корпорація припинила всі контакти з Росією.