За наявною інформацією, яку поширюють росЗМІ, надзвичайна ситуація сталася з літаком "Уральських авіаліній". Борт летів з Сочі до Омська. Як зазначають у виданнях, літак сів у полі.

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На борту було майже 160 пасажирів

Відомо, що він екстрено сів на ґрунт у сільській місцевості поблизу Новосибірська. Спочатку казали, що на борту перебувало 170 людей, зокрема 23 дитини.



Повітряне судно летіло з Сочі до Омська / Скриншот

Пишуть, що повітряне судно перед тим, як йти на посадку, подавав сигнал тривоги. Причина – відмова гідросистеми. Спочатку літак мав сісти в аеропорту Новосибірська. Втім, невдовзі він зник з радарів. Кажуть, сів він у районі села Кам'янки.

За уточненими даними, на борту літака перебувало 159 пасажирів, з яких 23 – діти. Також були 6 членів екіпажу.

Пасажирський літак з Сочі сів у полі / Фото росЗМІ

На фото, викладених у мережу, можна побачити сліди загоряння біля крил пасажирського літака, що сів у полі.

Кажуть, пасажири успішно евакуювалися з літака. За попередніми даними, постраждалих немає. Також пишуть у ЗМІ, що відсутні руйнування та пожежі, адже на місці приземлення не було жодних споруд.

Пасажирів літака розмістили у будинку культури на території Убинського району Новосибірської області. А Західно-Сибірська транспортна прокуратура вже займається з'ясуванням обставин інциденту, пов'язаного з екстреною посадкою літака.