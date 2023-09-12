Російські ЗМІ виклали у мережу уривок переговорів пілота літака Airbus. Власне, він консультувався перед тим, як піти на посадку у полі під Новосибірськом.

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Пілотові побажали успіху

Власне, оператор перепитав, чи була відмова гідравлічної системи? На що пілот попрохав його не відволікати. Після чого пілотові пообіцяли уточнити схему заходу до Новосибірська.

Ось уривок розмови:

– … пілот 1383, підхід;

пілот 1383, підхід; – Смуги ми не зможемо звільнити, у нас передня стійка некерована буде;

– Пілот 1383, зрозумів. Повідомимо Новосибірську, забезпечать вам посадку;

– Сергію, що серйозно?

– Так гідравліка витекла повністю;

– Вонючій случай;

– 1383 Ваше місце для контролю азимут 165, відстань 146 кілометрів після центрального... і працюйте Новосибірськ контроль 132 кома 5;

– 132,5 дякую, до побачення;

– Усього вам доброго;

– Сергію, удачі;

– Спасибі.

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Як відреагували в Airbus на аварійну посадку

Компанія Airbus зазначила, що за поломку не відповідає. Власне, після введення санкційного режиму, вона припинила будь-які контакти з компаніями з Росії.

Дані ЗМІ свідчать про те, що повітряне судно належало ірландській лізинговій компанії AerCap. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна-агресорка вирішила конфіскувати західні літаки. Фактично вкрала їх.

Тим часом літак Airbus A320 планують розпиляти. Власне, зазначають, що транспортувати його неможливо. Саме тому його змушені будуть буквально знищити. Такий сценарій уже переживав Airbus А321, який чотири роки тому сів у кукурудзяному полі під Москвою.

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