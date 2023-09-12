Российские СМИ выложили в сеть отрывок переговоров пилота самолета Airbus. По сути, он консультировался перед тем, как пойти на посадку в поле под Новосибирском.

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Пилоту пожелали успеха

Собственно оператор переспросил, был ли отказ гидравлической системы? На что пилот попросил его не отвлекать. После чего пилоту пообещали уточнить схему захода в Новосибирск.

Вот отрывок разговора:

– … пилот 1383, подход;

пилот 1383, подход; – Полосы мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет;

– Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку;

– Сергей, что серьезно?

– Да гидравлика вытекла полностью;

– Вонючий случай;

– 1383 Ваше место для контроля азимут 165, расстояние 146 километров после центрального... и работайте Новосибирск контроль 132 кома 5;

– 132,5 спасибо, до свидания;

– Всего вам хорошего;

– Сергей, удачи;

– Спасибо.

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Как отреагировали в Airbus на аварийную посадку

Компания Airbus отметила, что за поломку не отвечает. Собственно, после введения санкционного режима она прекратила какие-либо контакты с компаниями из России.

Данные СМИ свидетельствуют о том, что воздушное судно принадлежало ирландской лизинговой компании AerCap. После начала полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор решила конфисковать западные самолеты. Фактически украла их.

Тем временем самолет Airbus A320 планируют распилить. Собственно отмечают, что транспортировать его невозможно. Именно поэтому его вынуждены буквально уничтожить. Такой сценарий уже переживал Airbus А321, четыре года назад севший в кукурузном поле под Москвой.

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