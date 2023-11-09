На нем можно увидеть, как всего за один день изменился Владимир Путин. Следует обратить внимание на его щеки, вызывающие слишком много вопросов.

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Куда девались щеки Путина?

Собственно, журналисты и блогеры обратили внимание на то, каких метаморфоз испытал Путин всего за один день. Мы можем увидеть российского президента на двух официальных видео. На одном из них у него массивные щеки, словно накаченные ботоксом. А на другом – обычные.

Журналисты иронизируют, что на одном из видео можно увидеть загадочную опухоль на щеках Путина. А уже на другом – как она загадочно исчезла. Собственно, это еще раз подыгрывает интерес к вопросу президента России и его двойников.

Щеки Путина исчезли в течение дня: смотрите видео

Путина поставили на место

Собственно Владимир Путин отправился в Казахстан, чтобы встретиться с Касимом-Жомартом Токаевым. Впрочем, он не смог правильно произнести его имя. Казахстанский лидер не растерялся. Он решил поставить на место президента России, что изумило как спикера Кремля Дмитрия Пескова, так и россиян.

Президент России назвал Касима-Жомарта Кемелевича Токаева "Камиль Жомартович". Он сделал паузу и попытался еще раз назвать его имя, но снова совершил ошибку, не смог произнести правильно звуки. После этого Путин еще раз неправильно произнес имя и отчество лидера Казахстана.

Уважаемый Камиль Жомартович, Касим-Жомат Кемилевич, дорогие друзья, коллеги. Прежде всего, хотел выразить слова благодарности Акасам-Жомат Кельвеничу за приглашение,

– сказал Владимир Путин.

Интересно, что перед Путиным лежали бумаги. Сам президент России практически все время смотрел на стол. Он также вертелся на стуле, постоянно вздыхал, делал частые паузы. А еще он заметно нервничал и чувствовал себя некомфортно.

Казахстанский лидер не растерялся. Он перешел на казахский язык во время своего обращения. Это изрядно озадачило российскую делегацию. Об этом свидетельствовали эмоции Пескова, Лаврова и других присутствующих кремлевских муртадов.