В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал об отношении к теории того, что у Путина несколько двойников, а настоящий умер несколько недель или месяцев назад.

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"Нет, я не сторонник этой теории. Я считаю, что просто его (Путина - 24 Канал) дееспособность может быть под вопросом", – сказал Подоляк.

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Теории морозильников

Советник главы ОПУ отметил, что в публичном пространстве существенно увеличилось присутствие секретаря Совбеза России Николая Патрушева. К тому же, он комментирует те темы, которые никогда не комментировал.

Ранее Патрушев рассказывал чепуху о войне и биолаборатории, однако сейчас еще и комментирует события, касающиеся внутриполитического и внутриэкономического процесса в России.

Он себя ведет как регент при непонятно ком. Это не говорит о том, что теории морозильников верны. Я все же более прагматично на это смотрю,

– отметил Подоляк.

По его словам, дееспособность субъекта Путина под вопросом. Вряд ли он может критически относиться к происходящему. Увеличение присутствия в публичном пространстве Патрушова-старшего на нетипичных для него темах дает материал, чтобы посмотреть, что происходит в России.

Обратите внимание! Несколько недель назад российский политолог Валерий Соловей сказал, что якобы Путин "точно умер".

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