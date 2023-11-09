Такую тему Кремлю навязали и теперь власти не могут оставить ее без внимания. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, сегодня никто не слушает о чем говорит диктатор на людях, все только оценивают настоящий это Путин или нет.
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Ситуация не в пользу Путина
Россияне сами "подогревают" эту тему. Больше того, по мнению Жирнова, все заявления рупора Кремля Дмитрия Пескова нужно воспринимать наоборот. Поэтому если он говорит, что Путин – один, их действительно двое.
Японский телеканал даже проводил расследование, в котором эксперты попросили исследовать видео и аудиозаписи российского президента. Они пришли к выводу, что когда-то посещавший Мариуполь Путин на 53% совпадает с тем Путиным, который был на параде 9 мая. А Путин, посетивший Керченский мост, похож на него всего на 40%. Так, эксперты фактически подтвердили, что это были двойники.
Теперь Кремль не сам формирует повестку дня, а только вынужден оправдываться,
– заметил Сергей Жирнов.
Ситуацию не улучшают появление российского диктатора на публике. Там он удивляет заявлениями и манерой общаться с людьми.
"У Путина проигрышная позиция. Кроме ситуации с двойниками, он выдает абсурдные заявления и это ему никак не помогает", – подчеркнул Жирнов.
Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России объяснил, какая ситуация с двойниками Путина: смотрите видео
В начале ноября так называемый российский президент возлагал цветы к памятнику. После этого он стал обнимать маленьких мальчиков и спрашивать их возраст. Тогда 7-летний ребенок спросил диктатора, действительно ли он – это Путин, на что тот ответил – "Пока".
"Это настолько проигрышная пиар-кампания и вообще его коммуникационные возможности, что возникает вопрос, кто этим всем руководит или, возможно, Путин действительно сошел с ума", – сказал Жирнов.
Что говорят эксперты о двойниках Путина
- Пластический хирург клиники Nove Tilo Дмитрий Слоссер отметил, что во время поездки в Мариуполь, в Ростов и во время выступления по поводу гибели Евгения Пригожина – были совершенно разные люди. Различия есть не только во внешности, жестикуляции, но и в поведении. Двойников, вероятно, выбирают по росту, ведь его нельзя изменить, и максимальной физической схожестью. Дальше с помощью пластических операций создают почти идентичных людей.
- Уже давно ходят слухи о проблемах со здоровьем диктатора. В октябре все говорили о якобы остановке сердца у Путина. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил, что оккупанты сами путаются в своих теориях заговоров. Они могут сообщить о смерти так называемого президента, а затем сказать, что это его двойник. Также в его близком окружении могут находиться люди, которые "сливают" подобную информацию.
- Хотя Дмитрий Песков уже несколько раз опровергает информацию о двойниках президента, но именно это можно считать своеобразным. подтверждением такой информации. Экс-работник КГБ Сергей Жирнов убеждает: если Песков говорит, что у Путина нет двойников, значит их у него много.