Такую тему Кремлю навязали и теперь власти не могут оставить ее без внимания. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, сегодня никто не слушает о чем говорит диктатор на людях, все только оценивают настоящий это Путин или нет.

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Ситуация не в пользу Путина

Россияне сами "подогревают" эту тему. Больше того, по мнению Жирнова, все заявления рупора Кремля Дмитрия Пескова нужно воспринимать наоборот. Поэтому если он говорит, что Путин – один, их действительно двое.

Японский телеканал даже проводил расследование, в котором эксперты попросили исследовать видео и аудиозаписи российского президента. Они пришли к выводу, что когда-то посещавший Мариуполь Путин на 53% совпадает с тем Путиным, который был на параде 9 мая. А Путин, посетивший Керченский мост, похож на него всего на 40%. Так, эксперты фактически подтвердили, что это были двойники.

Теперь Кремль не сам формирует повестку дня, а только вынужден оправдываться,

– заметил Сергей Жирнов.

Ситуацию не улучшают появление российского диктатора на публике. Там он удивляет заявлениями и манерой общаться с людьми.

"У Путина проигрышная позиция. Кроме ситуации с двойниками, он выдает абсурдные заявления и это ему никак не помогает", – подчеркнул Жирнов.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России объяснил, какая ситуация с двойниками Путина: смотрите видео

В начале ноября так называемый российский президент возлагал цветы к памятнику. После этого он стал обнимать маленьких мальчиков и спрашивать их возраст. Тогда 7-летний ребенок спросил диктатора, действительно ли он – это Путин, на что тот ответил – "Пока".

"Это настолько проигрышная пиар-кампания и вообще его коммуникационные возможности, что возникает вопрос, кто этим всем руководит или, возможно, Путин действительно сошел с ума", – сказал Жирнов.

Что говорят эксперты о двойниках Путина