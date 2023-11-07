Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что это делают из-за того, что президент России прекрасно понимает, что дальнейшее пребывание его страны под санкциями уже дает серьезные результаты.
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"Каждый свой спич он завершает: "А чего они не желают переговоров? Пусть они разговаривают с нами". Российская экономика не упала. Но с каждым месяцем, с каждым кварталом есть вероятность, что начнутся уже серьезные проблемы. Это мнение прекрасного украинского экономиста", – подчеркнул политтехнолог.
Убьют ли Путина из-за сдачи Крыма
Тизенгаузен уверен, что при живом Путине Крым не отдадут. По его мнению, если глава Кремля сдаст временно оккупированный полуостров, то его вряд ли убьют.
Он считает, что это должно быть какое-нибудь переживание со стороны народа или ближайшего окружения. Мол, "как это так". Это может произойти, когда у большинства людей будет собственное мнение и возможность организовать народное сопротивление. Однако в России таких людей нет.
Им завтра расскажут по телевизору: "Смотрите, "злостное" НАТО и миллиард стран вместе с Украиной "захватнически" отжали "наш Крым". Но ничего, мы его вернем обязательно. Россию никто никогда не мог победить". И что произойдет? Никто не убьет никакого Путина,
– добавил Борис Тизенгаузен.
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В России заявляют о переговорах
- Владимир Путин в Пекине нафантазировал, что Украина уже якобы думает над тем, чтобы начать переговоры с Россией. Глава Кремля заявил, что ранее украинская власть говорила о том, что надо России нанести стратегическое поражение. А теперь, мол, заговорила "иначе" и якобы склоняется к решению войны путем "мирных переговоров". Это президент страны-агрессора назвал "трансформацией в правильном направлении".
- В Институте изучения войны заявили, что сейчас нет признаков того, что Путин готов начать мирные переговоры с Украиной. Тем временем Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что на Украину якобы давят, чтобы она начинала переговорный процесс со страной-агрессором.
- О переговорах заявлял и министр обороны России. Сергей Шойгу сказал, что страна-агрессор вроде бы готова начать переговоры с западными странами. Он убежден, что в них должно говориться об Украине и "дальнейшем сосуществовании".