Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страна-агрессорка якобы готова начать переговоры со странами Запада. Он считает, что они должны касаться Украины и "дальнейшего сосуществования". 24 Канал.
Смотрите также Воевать нельзя останавливаться. Как изменились военные возможности России с 24 февраля 2022 года
В России готовы к "политическим дискуссиям"
Шойгу отметил, что готовность к переговорам сохраняют на случай создания "необходимых условий". В таком случае страна агрессорка готова к "политическим дискуссиям", но на "реалистических началах". Глава враждебного минобороны считает, что переговоры должны касаться "постконфликтного урегулирования украинского кризиса" и "дальнейшего сосуществования с Западом".
Кроме того, он убеждал, что Россия якобы хочет обеспечить "равноправные отношения между всеми ядерными государствами – постоянными членами Совбеза ООН". По его словам, это необходимо, поскольку они несут "особую ответственность" за мир и стабильность в мире.
Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, нужно обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость.
– заявил Шойгу в очередной раз цитируя тезисы российской пропаганды.
Путин считает, что Украина хочет переговоров
- Российский президент 17 октября прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь". По итогам своего визита глава Кремля снова наговорил бред. Путину показалось, что Киев-де уже подумывает над тем, чтобы сесть с ним за стол переговоров.
- На пресс-конференции глава страны-агрессорки заявил, что власть в Украине вроде бы заговорила иначе. Если раньше она говорила, что России следует нанести стратегическое поражение, то теперь якобы склоняется к разрешению конфликта путем мирных переговоров.
- Между тем, позиция украинских чиновников остается неизменной: Украина не сядет за стол переговоров с Россией пока на территории нашей страны находятся российские оккупанты. Войска России должны выйти из Украины и вернуться к границам 1991 года.