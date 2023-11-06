Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин готов сесть за стол переговоров, однако не может это сделать.

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Ради чего Путин продолжает войну

Глава Кремля начал войну, чтобы одержать победу и тем самым легитимизировать себя. Однако победы нет, россияне несут большие потери в войне, Россия получила санкции, которые хоронят ее экономику.

Тогда, ради чего Путин продолжает эту войну? Он воюет, потому что не может себе позволить остановиться, а остановиться в ситуации, когда победы и в помине нет, значит поставить крест на своих перспективах внутри России,

– подчеркнул политтехнолог.

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Президент России не может сесть за стол переговоров сейчас, потому что это будет фиксацией его поражения. Потому он вынужден продолжать воевать в Украине.

"Все пытаются придумать конечную цель для Путина в этой войне. Он эти цели может придумывать для тех, кто его поддерживает. А у него на самом деле может и не быть никакой цели", – заметил Аббас Галлямов.

Обратите внимание! Россияне несут огромные потери, проводя наступательные операции вблизи Авдеевки. Британская разведка предположила, что российские захватчики потеряли около 200 единиц бронетехники за последние три недели атак на Авдеевку. Также с начала октября Россия понесла потери нескольких тысяч бойцов. Однако, несмотря на это, Москва не намерена останавливать боевые действия в Украине.

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