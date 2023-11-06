Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що Владімір Путін готовий сісти за стіл перемовин, проте не може це зробити.

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Заради чого Путін продовжує війну

Очільник Кремля розпочав війну, щоб здобути перемогу й тим самим легітимізувати себе. Однак перемоги немає, росіяни зазнають великих втрат у війні, Росія отримала санкції, які хоронять її економіку.

Тоді заради чого Путін продовжує цю війну? Він воює, тому що не може собі дозволити зупинитися, а зупинитись у ситуації, коли перемоги й близько немає, означає поставити хрест на своїх перспективах усередині Росії,

– підкреслив політтехнолог.

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Президент Росії не може сісти за стіл переговорів зараз, тому що це буде фіксацією його поразки. Тому він змушений продовжувати воювати в Україні.

"Усі намагаються вигадати кінцеву мету для Путіна у цій війні. Він ці цілі може вигадувати для тих, хто його підтримує. А у нього насправді може й не бути жодної мети", – зауважив Аббас Галлямов.

Зверніть увагу! Росіяни мають величезні втрати, проводячи наступальні операції поблизу Авдіївки. Британська розвідка припустила, що російські загарбники втратили приблизно 200 одиниць бронетехніки за останні три тижні атак на Авдіївку. Також з початку жовтня Росія зазнала втрати кількох тисяч бійців. Однак попри все це Москва не має наміру зупиняти бойові дії в Україні.

Росія продовжує говорити про перемовини