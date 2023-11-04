Раніше британські розвідники вже писали про масштаб втрат окупантів. За їхніми даними, під Авдіївкою Росія втратила найбільше солдат за 2023 рік.
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Як британці оцінюють російські втрати
За останні три тижні Росія, ймовірно, втратила близько 200 одиниць бронетехніки під час штурмів міста Авдіївка на Донбасі,
– ідеться в повідомленні.
Є декілька причин, чому росіяни зазнають таких великих втрат:
- сучасна українська ручна протитанкова зброя, міни, скидання з повітря некерованих боєприпасів і високоточні артилерійські системи у комплексі ефективно протистоять ворогу;
- під час штурму Авдіївки росіяни часто ідуть по відкритій місцевості, яка, звісно, прострілюється.
"Цілком імовірно, що з початку жовтня 2023 року Росія зазнала кількох тисяч втрат особового складу навколо міста", – вказують у британській розвідці. Також там додають, що Кремль, попри серйозні втрати, не відмовляється від своїх зазіхань на Україну. Незначні територіальні здобутки та величезні втрати неспівмірні.
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Впертість росіян дивує світ
- Валерій Залужний у своїй статті для The Economist навіть указав, що припустився помилки, бо неправильно оцінив поведінку росіян. Він сподівався, що кількість втрат зупинить кремлівських чиновників, як зупинила б будь-яку іншу державу. Та росіяни готові покласти безліч своїх солдатів задля примарної мети.
- Вважається, що окупанти поставили собі за мету штурмувати Авдіївський коксохімічний завод. Тож незабаром слід чекати третю хвилю штурмів. Поки що ворог підтягує резерви та чекає, доки просохне земля після дощів, щоб могла пройти важка техніка.