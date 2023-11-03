У ГУР МО кажуть, що в Росії думали оголосити про нову хвилю мобілізації. Вона мала бути публічною, але рішення відклали – через майбутні президентські вибори. Тож тепер мають "віддуватися" зеки.

Дивіться також Якість російського війська постійно погіршується, надважливі задачі виконувати нікому, – експерт

Що відомо про військовий облік для російських в'язнів

Уряд Росії ухвалив поправки, що змінюють положення про військовий облік. Якщо раніше засуджені не підлягали військовому обліку, то зараз усе змінилося. Цей пункт із документа прибрали, натомість з'явився новий: ув'язнені, які відбувають покарання, мають вставати на військовий облік у військкомати при СІЗО та колоніях.

Автор новації – російське міноборони. На початку вересня 2023 року там запропонували таку ініціативу.

Постановка на особливий військовий облік, зняття з особливого військового обліку та внесення змін до документів особливого військового обліку громадян, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, здійснюється шляхом внесення відомостей про них до Реєстру військового обліку без особистої явки таких громадян до військових комісаріатів, без проведення заходів з медичного огляду, медичного обстеження, а також професійного психологічного відбору громадян,

– ідеться в постанові уряду.

І тут слід звернути увагу на дуже цікавий момент. Російські пропагандистські ЗМІ подають ці слова урядовців як дуже зручну придумку, адже в'язням не треба нікуди йти, все "робиться саме", автоматично. Але в'язнів не обстежують лікарі і з ними не спілкується психолог. Дуже імовірно, що так само автоматично їх відправлять на фронт просто з камери.

Важливо На найкращому полігоні Росії є катувальні ями, але Медведєв і Шойгу їх "не помітили", – ЗМІ

Рішення про нову мобілізацію буквально лежало на столі в Кремлі, – ГУР

Військово-політичне керівництво Росії серйозно розмірковувало щодо нової мобілізації, причому вона мала бути публічною. Втім, рішення відклали, Андрій Юсов назвав причини.

Через побоювання дестабілізаційних та протестних процесів усередині Росії, яка насправді є вкрай нестабільним утворенням із купою внутрішніх проблем. Перша хвиля цієї так званої часткової мобілізації частину цих проблем дуже яскраво підсвітила. Тому таке рішення розглядається, але станом на зараз воно не ухвалене,

– говорить він.

Іще однією можливою причиною є березневі президентські вибори в Росії. Імовірно, через це до кінця березня Путін не буде оголошувати "офіційну" мобілізацію – щоб не обвалити свій рейтинг.

Путін готується до виборів

Політологи вважають, що для Путіна важлива "легітимність" і народна підтримка під час волевиявлення. Хоча його посіпаки не раз пропонували скасувати вибори, мовляв, усім і так ясно, хто переможе.