В ГУР МО говорят, что в России думали объявить о новой волне мобилизации. Она должна была быть публичной, но решение отложили – из-за предстоящих президентских выборов. Теперь должны "отдуваться" зеки.

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Что известно о воинском учете для российских заключенных

Правительство России приняло поправки, изменяющие положения о воинском учете. Если ранее судимые не подлежали воинскому учету, то сейчас все изменилось. Этот пункт из документа убрали, взамен появился новый: заключенные, отбывающие наказания, должны вставать на воинский учет в военкоматы при СИЗО и колониях.

Автор новации – российское минобороны. В начале сентября 2023 года там предложили такую инициативу.

Постановка на особый воинский учет, снятие с особого воинского учета и внесение изменений в документы особого воинского учета граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, осуществляется путем внесения сведений о них в Реестр воинского учета без личной явки таких граждан в военные комиссариаты, без проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию, медицинскому обследованию, а также профессиональному психологическому отбору граждан,

– говорится в постановлении правительства.

И здесь следует обратить внимание на очень интересный момент. Российские пропагандистские СМИ представляют эти слова чиновников как очень удобную придумку, ведь заключенным не нужно никуда уходить, все "делается само", автоматически. Но заключенных не обследуют врачи и с ними не общается психолог. Очень возможно, что так же автоматически их отправят на фронт прямо из камеры.

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Решение о новой мобилизации буквально лежало на столе в Кремле, – ГУР

Военно-политическое руководство России всерьез размышляло о новой мобилизации, причем она должна была быть публичной. Но решение отложили, Андрей Юсов назвал причины.

Из-за опасений дестабилизационных и протестных процессов внутри России, которая на самом деле является крайне нестабильным образованием с кучей внутренних проблем. Первая волна этой так называемой частичной мобилизации часть этих проблем очень ярко подсветила. Поэтому такое решение рассматривается, но по состоянию на данный момент оно не принято,

– говорит он.

Еще одной возможной причиной являются мартовские президентские выборы в России. Вероятно, поэтому до конца марта Путин не будет объявлять "официальную" мобилизацию – чтобы не обвалить свой рейтинг.

Путин готовится к выборам

Политологи считают, что для Путина важна "легитимность" и народная поддержка во время волеизъявления. Хотя его приспешники не раз предлагали отменить выборы, мол, всем и так ясно, кто победит.