Полигон "Прудбой" считается лучшим российским полигоном. Туда часто приезжают чиновники: летом на нем побывали Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу. Но нарушений они не обнаружили.

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Что известно о пытках на российских полигонах

Названные полигоны – учебные. Там российские солдаты проходят тренировки, прежде чем отправиться в Украину убивать.

"Ямы" на них появились между апрелем и августом 2023 года. По крайней мере, на спутниковых снимках в апреле этого года в земле еще ничего нет, а уже в августе видны две аккуратные дыры.



Полигон "Прудбой" на спутниковых снимках / Скриншот 24 канала

Что это может быть – размышлял аналитик Conflict Intelligence Team (CIT). Мужчина долгое время служил в российской армии, поэтому говорит: это не может быть свалка, потому что экологи тщательно проверяют части. Разместить возле палаточного городка (его видно на фото) свалку – значит нарваться на большой штраф. Если предположить, что это учебный окоп или место для стрельб, там не хватает места и мишеней. И опять-таки, рядом палатки. Так что ямы – не для учебы.

Эти ямы предназначены для пыток. Об этом журналистам рассказал один из военных. Говорит, что хотел подать рапорт, поскольку условия службы не устраивали: многое делалось для галочки. Также у солдат забирали телефоны, а если кто-то сопротивлялся – бросали в ямы. Перед тем военных избивали. В яме им не оказывали медицинскую помощь, а вот еду приносили раз в сутки. Прошедшие такое заключение, по словам солдата, ломались и "всего боялись".

Поселок Прудбой Волгоградской области на карте

Беспредел 90-х возвращается

Журналисты отмечают, что на "Прудбое" в 1990-е в подобной яме погиб 19-летний парень. Его вместе с товарищем посадили на такую импровизированную гауптвахту за грязный воротничок и неряшливую прическу. Яму прикрыли ветками, на перекрытие насыпали немного земли, чтобы замаскировать. Впоследствии начальство испугалось, что яму заметят, и туда досыпали земли. Перекрытия обрушились, один парень погиб, другой "был уволен из армии по психиатрической статье".

Такая тенденция к возвращению диких 90-х, по мнению аналитиков, очень угрожающая. Но у нее есть объяснение: военная полиция закрывает глаза и лояльна к выходкам военных, а те возвращаются с фронта с психологическими проблемами. Которые щедро выливают на солдат. Во время войны такие случаи уже не шокируют, а значит, якобы "разрешены".

Способ дисциплинировать зэков

На полигоне "Тоцкий" также угрожали "посадить на яму": там алкоголиков держали в наручниках, если противились – их якобы тоже бросали в землю. Аналитики говорят, что ямы "Тоцкого" выглядят иначе. Но этот полигон интересен другим.



Полигон "Тоцкий" на спутниковых снимках / Скриншот 24 Канала

На "Тоцком" летом 2023-го создавалась 25-я армия. 80% в ней – уголовники, а там свои законы. Они пошли в армию ради денег, презирают армейский устав и могут даже избить офицеров. Поэтому создание таких ям и держание в наручниках – отчаянная попытка хоть как-то держать зэков в повиновении. "Решал вопрос" с зеками на полигоне своеобразный карательный отряд с нашивками "Ахмат".

Дмитрий Медведев, конечно, не заметил ям. Как и того, что в части всего три танка, а не десять: чтобы сымитировать количество, танкисты ездили кругами. Журналисты резюмируют: таких ям будет становиться только больше. Сначала они появились в "ДНР" и "ЛНР", затем на других оккупированных украинских территориях, а потом и в российском тылу. Это значит, что высшее руководство не справляется с подчиненными, а те будут выполнять только тот минимум задач, чтобы не попасть в яму.

К слову, "Тоцкий" – это очень глубокий российский тыл.

Тоцкий район Оренбургской области на карте

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Российская армия катится в пропасть

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