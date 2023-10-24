Полігон "Прудбой" вважають найкращим російським полігоном. Туди часто приїздять чиновники: улітку на ньому побували Дмітрій Медвєдєв і Сєрґєй Шойгу. Але порушень вони не виявили.

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Що відомо про катування на російських полігонах

Названі полігони – навчальні. Там російські солдати проходять тренування, перш ніж вирушити в Україну убивати.

"Ями" на них з'явилися між квітнем і серпнем 2023 року. Принаймні, на супутникових знімках у квітні цього року у землі ще нічого нема, а вже у серпні видно дві акуратні дірки в землі.



Полігон "Прудбой" на супутникових знімках / Скриншот 24 каналу

Що це може бути – розмірковував аналітик Conflict Intelligence Team (CIT). Чоловік довгий час служив у російській армії, тож каже: це не може бути смітник, бо екологи прискіпливо перевіряють частини. Розмістити біля наметового містечка (його видно на фото) смітник – означає нарватися на великий штраф. Якщо припустити, що це навчальний окоп чи місце для стрільб, то там бракує місця і мішеней. І знову-таки, поруч намети. Тож ями – не для навчання.

Ці ями призначені для катування. Про це журналістам розповів один із військових. Каже, що хотів подати рапорт, оскільки умови служби не влаштовували: багато що робилося для галочки. Також у солдатів забирали телефони, а якщо хтось опирався – кидали в ями. Перед тим військових били. У ямі їм не надавали медичну допомогу, а от їжу приносили раз на добу. Ті, хто пройшли таке ув'язнення, за словами солдата, ламалися і "всього боялися".

Селище Прудбой Волгоградської області на карті

Свавілля 90-х повертається

Журналісти зазначають, що на "Прудбої" у 1990-ті в подібній ямі загинув 19-річний хлопець. Його разом із товаришем посадили на таку імпровізовану гауптвахту за брудний комірець і неохайну зачіску. Яму прикрили гілками, на перекриття насипали трохи землі, щоб замаскувати. Згодом начальство злякалося, що яму помітять, і туди досипали землі. Перекриття обвалилися, один хлопець загинув, інший "був звільнений із армії за психіатричною статтею".

Така тенденція до повернення диких 90-тих, на думку аналітиків, дуже загрозлива. Але вона має пояснення: військова поліція заплющує очі та лояльна до вибриків військових, а ті повертаються з фронту з психологічними проблемами. Які щедро виливають на солдатів. Під час війни такі випадки вже не шокують, а значить нібито "дозволені".

Спосіб дисціплінувати зеків

На полігоні "Тоцький" також погрожували "посадити на яму": там алкоголіків тримали у наручниках, якщо опиралися – їх нібито теж кидали в землю. Аналітики кажуть, що ями "Тоцького" мають інший вигляд. Але цей полігон цікавий іншим.



Полігон "Тоцький" на супутникових знімках / Скриншот 24 Каналу

На "Тоцькому" влітку 2023-го створювалася 25-та армія. 80% у ній – кримінальники, а там свої закони. Вони пішли в армію задля грошей, зневажають армійський устав і можуть навіть побити офіцерів. Тож створення таких ям і тримання в наручниках – відчайдушна спроба хоча б якось тримати зеків у покорі. "Вирішував питання" із зеками на полігоні своєрідний каральний загін із нашивками "Ахмат".

Дмітрій Мєдвєдєв, звісно ж, не помітив ям. Як і того, що у частині лише три танки, а не десять: щоб зімітувати кількість, танкісти їздили колами. Журналісти резюмують: таких ям ставатиме тільки більше. Спершу вони з'явилися в "ДНР" і "ЛНР", потім на інших окупованих українських територіях, а відтак і в російському тилу. Це означає, що вище керівництво не справляється із підлеглими, а ті будуть виконувати тільки той мінімум завдань, щоб не потрапити в яму.

До слова, "Тоцький" – це дуже глибокий російський тил.

Тоцький район Оренбурзької області на карті

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