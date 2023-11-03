Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він розповів, що протягом доби ворог здійснив близько 40 обстрілів по території громади, передає 24 Канал.

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Окупанти мають нову ціль на Авдіївському напрямку

Біля Авдіївки не вщухають стрілецькі бої, ворог постійно обстрілює позиції українських захисників та не полишає спроб штурмувати. Барабаш повідомив, що під час своїх намагань наступати російські загарбники не використовують техніку, а відправляють лише піхоту, яка намагається штурмувати Авдіївку на півдні й півночі.

Українські військові також фіксують перехоплення окупантів поблизу Авдіївки. Через те, що ворог не має успіху, окупанти встановили нову ціль – захопити Авдіївський коксохімічний завод.

Є перехоплення, навіть у телеграм-каналах розвивають усю цю історію. Тепер у них нова ціль – це коксохім, треба "взяти коксохім" і крапка. Ми розуміємо, що третя хвиля з дня на день почнеться, зараз трохи просохнуть ґрунти й вони поїдуть, бо є певне накопичення. Ми це бачимо й чуємо,

– розповів Барабаш.

Про те, що Росія планує захопити Авдіївський коксохім повідомляють й аналітики Інституту вивчення війни. В ISW, посилаючись на заяви так званих "воєнкорів", стверджують, що росіяни не полишають спроб наступати на Авдіївку. Крім того, "воєнкори" повідомляли, що російська армія намагалася завдати ракетних ударів по Авдіївському коксохіму, але сили ППО знищили усі ворожі цілі.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку