Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що захопити підприємство для росіян буде майже нереально. Хоч окупанти все ж не зраджують своїм планам і готові зазнавати ще більше втрат.
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Як відрізняється ситуація у Маріуполі та Авдіївці
Ймовірно, російське командування намагатиметься розпочинати міські бої саме через Авдіївський коксохім – це найближча локація до траси 0542, важливої логістичної артерії.
У такий спосіб хочуть одночасно і захопити коксохім, і перерізати основну трасу матеріально-технічного забезпечення на Авдіївку,
– пояснив Олександр Коваленко.
Бойові дії на підприємстві дуже відрізняються від боїв у місті. Зрештою, тому оборона Азовсталі в повному оточенні тривала доволі довго. Однак ситуація в Авдіївці є дещо іншою.
"Майже через коксохім йде основна логістика, траса 0542. І там буде те, чого не було в Маріуполі – матеріально-технічне забезпечення авдіївського гарнізону", – зауважив військовий оглядач.
Тож росіянам доведеться використати величезний людський ресурс для просування всередині підприємство. Однак для них це фактично буде вірною смертю.
Олександр Коваленко про плани окупантів в Авдіївці: дивитись відео
Крім того, зараз окупанти поновили наступальні дії в районі залізничної дороги в північному секторі, у напрямку на Степову. Усе це вказує на те, що російське командування не відмовлятиметься від мети – оточити та окупувати Авдіївку.
"Якщо ці наступальні дії відбудуться без значного успіху, то ми побачимо нові підрозділи під Авдіївкою найближчим часом", – підсумував Коваленко.
Бої в Авдіївці: актуальні новини
- У традиційному зведенні Генштабу повідомили, що окупанти досі намагаються оточити Авдіївку, у чому їм допомагає авіація. Однак Збройні Сили України тримають потужну оборону. При цьому ворогові вдається завдати значних втрат.
- Офіцер ЗСУ Тарас Березовець розповів, що російським військовим не вдалось закріпитися на авдіївському териконі. Річ у тім, що на ньому не можна побудувати оборонні споруди.
- Росіяни зазнали нищівних втрат у живій силі та техніці під час попередніх двох масштабних атак. Через те, вони вирішили вдатися до іншої тактики. А саме до малих піхотних штурмових груп. У такий спосіб сподіваються зменшити свої втрати.