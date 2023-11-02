Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що захопити підприємство для росіян буде майже нереально. Хоч окупанти все ж не зраджують своїм планам і готові зазнавати ще більше втрат.

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Як відрізняється ситуація у Маріуполі та Авдіївці

Ймовірно, російське командування намагатиметься розпочинати міські бої саме через Авдіївський коксохім – це найближча локація до траси 0542, важливої логістичної артерії.

У такий спосіб хочуть одночасно і захопити коксохім, і перерізати основну трасу матеріально-технічного забезпечення на Авдіївку,

– пояснив Олександр Коваленко.

Бойові дії на підприємстві дуже відрізняються від боїв у місті. Зрештою, тому оборона Азовсталі в повному оточенні тривала доволі довго. Однак ситуація в Авдіївці є дещо іншою.

"Майже через коксохім йде основна логістика, траса 0542. І там буде те, чого не було в Маріуполі – матеріально-технічне забезпечення авдіївського гарнізону", – зауважив військовий оглядач.

Тож росіянам доведеться використати величезний людський ресурс для просування всередині підприємство. Однак для них це фактично буде вірною смертю.

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Крім того, зараз окупанти поновили наступальні дії в районі залізничної дороги в північному секторі, у напрямку на Степову. Усе це вказує на те, що російське командування не відмовлятиметься від мети – оточити та окупувати Авдіївку.

"Якщо ці наступальні дії відбудуться без значного успіху, то ми побачимо нові підрозділи під Авдіївкою найближчим часом", – підсумував Коваленко.

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