Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе за свою свободу. В то же время, нет никаких доказательств, что Путин отказался от своей абсурдной идеи дождаться момента, когда Запад перестанет оказывать помощь.

Обратите внимание Сценарии могут быть разные, и Украина к ним готовится – ГУР об устранении или смерти Путина

ISW также не заметил никаких признаков того, что Россия добросовестно готова начать мирные переговоры с Украиной,

– говорится в сообщении.

Стоит заметить, что Россия в войне с Украиной несет колоссальные потери. Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 4 ноября "пакетизировать" удалось уже 304 100 оккупантов. Попытки захватчиков наступать у Авдеевки свидетельствуют: Кремль не оставил безумных идей.

Что говорил Зеленский

Владимир Зеленский отреагировал на слухи, что на него давят по поводу переговоров с Россией. Украинский лидер опроверг это.

"Я вам отвечу очень откровенно. Все знают, что мое отношение совпадает с отношением украинского общества. И поэтому никто не давит на меня сегодня", – подчеркнул президент Украины.

Он признался, что "все это было" до начала полномасштабного вторжения.