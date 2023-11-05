Весь цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу. Водночас немає жодних доказів, що Путін відмовився від своєї абсурдної ідеї дочекатися моменту, коли Захід перестане надавати допомогу.

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ISW також не помітив жодних ознак того, що Росія добросовісно готова розпочати мирні переговори з Україною,

– мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що Росія у війні з Україною зазнає колосальних втрат. Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 4 листопада "пакетизувати" вдалося вже 304 100 окупантів. Спроби загарбників наступати біля Авдіївки свідчать: Кремль не полишив своїх божевільних ідей.

Що казав Зеленський

Володимир Зеленський відреагував на чутки, що на нього тиснуть щодо переговорів з Росією. Український лідер спростував це.

"Я вам відповім дуже відверто. Всі знають, що моє відношення співпадає з відношенням українського суспільства. І тому ніхто не тисне на мене сьогодні", – наголосив президент України.

Він зізнався, що "все це було" до початку повномасштабного вторгнення.