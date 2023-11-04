Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю "РБК-Україна". Він наголосив, що проблеми зі здоров'ям у російського президента були давно, але поширювана останнім часом інформація – звичайний фейк.

До теми Після смерті Путіна: як зміна влади в Росії вплине на еліти та суспільство

Чому вкиди про "смерть" Путіна орієнтовані на росіян

Юсов пояснив, що "вкиди" про буцімто "смерть" Путіна поширювалися з російських анонімних джерел і орієнтувалися на внутрішнє російське суспільство. Це робилося з певною метою. Разом з тим, в ефірі "УП" Юсов заявив, що до людей, які позитивно реагували у мережі на смерть російського президента можуть навідатися з ФСБ.

Ми для себе маємо розуміти, що це російська історія, російська кампанія. Звичайно, спецслужби знімали, буквально скрінили всі реакції публічні, коментарі, лайки – і до частини тих, хто ставив смайлики під дописами про смерть Путіна, цілком імовірно скоро вже теж прийдуть,

– повідомив Юсов.

Представник розвідки тако пояснив, що зі смертю Путіна війна не закінчиться у ту ж хвилину. Росія, як країна, намагалася знищити Україну ще за часів Петра I, Сталіна й інших лідерів-диктаторів. Тому розраховувати на те, що загибель однієї людини вирішить усі проблеми не варто. Втім, теоретично, смерть Путіна створить так зване "вікно можливостей" не лише для України, а й для Росії. Юсов наголосив, що за таких умов у країні-агресорці можуть відбутися внутрішні процеси.

Разом з тим, успіхи України також можуть запустити внутрішньоросійські процеси.

"Ми можемо точно констатувати, що чим більше успіхів здобуває Україна, зокрема на полі бою, тим більша ймовірність подібних внутрішньоросійських процесів. Чим більш рішучою є підтримка України з боку вільного світу і протидія російській агресії, посилення санкційної політики – тим більше створюється передумов для власне конфлікту еліт у самій Росії. Це очевидні тези. Сценарії можуть бути різні й Україна до них готується", – заявив Юсов.

Чутки про "смерть" Путіна