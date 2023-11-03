Своєю думкою з цього приводу із 24 Каналом поділився політтехнолог Михайло Шейтельман. Він припустив, що у разі зміни Владіміра Путіна на іншого керівника російська державна машина не зможе залишитися такою, як раніше.

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Що буде після смерті Путіна

Більшості росіянам неважливо, хто їхній цар. Водночас Шейтельман припустив, що в зараз у Росії є близько 80% прихильників Путіна і його політичного курсу. Серед цих 80% є не лише "піддані", а й ті, хто допомагає владі диктатора триматися. Їх також інколи називають російськими "елітами", які налічують кілька мільйонів осіб.

"Чинна владна вертикаль Росії вибудувана виключно під Путіна й тримається завдяки його авторитету. Якщо на його місці опиниться інша людина, то ця система влади вже не працюватиме так, як раніше", – припустив політтехнолог.

Чому Путін 2.0 у Росії неможливий

Варто пам’ятати, що імідж Путіна талановито вибудовувався десятиліттями, зокрема ще до того часу, коли він перетворив Росію на автократичну країну. У 2000-х роках над створенням цього іміджу працювало багато прогресивних на той час людей, ще не знаючи, що він створює диктатуру.

Згодом у 2010-х від Путіна почали відвертатися все більше "прогресивних" людей, але їхній вклад у його образ залишився. Тепер же новий консенсус між "елітами" та "інтелігенцією", який був у Росії 2000-х, вже неможливий, тому що значна кількість інтелігенції вже виїхала за кордон або відчуває антипатію до кремлівського режиму.

Відповідно, гіпотетичний новий російський очільник вже не зможе мати такий же авторитет серед своїх громадян, який мав у найкращі часи Путін.

Михайло Шейтельман про майбутнє російського режиму після Путіна: дивіться відео

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