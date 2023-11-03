Своим мнением по этому поводу с 24 Каналом поделился политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, что в случае смены Владимира Путина на другого руководителя, российская государственная машина не сможет остаться такой, как раньше.

Смотрите также Я не возглавляю похоронное бюро, – Клименко о "смерти" Путина и цели таких вбросов

Что будет после смерти Путина

Большинству русским не важно, кто их царь. В то же время Шейтельман предположил, что сейчас в России есть около 80% сторонников Путина и его политического курса. Среди этих 80% есть не только "подданные", но и те, кто помогает власти диктатора держаться. Их также иногда называют российскими "элитами", насчитывающими несколько миллионов человек.

"Действующая вертикаль России выстроена исключительно под Путина и держится благодаря его авторитету. Если на его месте окажется другой человек, то эта система власти уже не будет работать так, как раньше", – предположил политтехнолог.

Почему Путин 2.0 в России невозможен

Следует помнить, что имидж Путина талантливо выстраивался десятилетиями, в частности, еще до того времени, когда он превратил Россию в автократическую страну. В 2000-х годах над созданием этого имиджа работало много прогрессивных людей, еще не зная, что он создает диктатуру.

Впоследствии, в 2010-х от Путина стало отстраняться все больше "прогрессивных" людей, но их вклад в его образ остался. Теперь же новый консенсус между "элитами" и "интеллигенцией", который был в России 2000-х, уже невозможен, потому что значительное количество интеллигенции уже уехало за границу или испытывает антипатию к кремлевскому режиму.

Соответственно, гипотетический новый российский руководитель уже не сможет иметь такой же авторитет среди своих граждан, каким обладал в лучшие времена Путин.

Михаил Шейтельман о будущем российского режима после Путина: смотрите видео

О чем свидетельствуют опросы россиян