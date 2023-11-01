Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, в мережі є багато ворожої дезінформації.
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Клименко прокоментував "смерть" Путіна
Клименко нагадав, що він очолює Міністерство внутрішніх справ, а не похоронне бюро.
Це перше. А по-друге, коментувати таку інформацію має Головне управління розвідки. Таку інформацію може мати ГУР і відповідні спецслужби,
– зауважив глава МВС.
За його словами, очевидно, що люди, які роблять та планують такі інформаційні вкиди, знають що роблять і чітко прораховують громадську думку, особливості українців та громадян, які проживають в інших країнах Європи та світу.
"У нас триває гібридна війна. Не лише на полі бою, а також в інформаційному просторі. Війна фейків, війна дезінформації. Особисто я мало звертаю на такі непідтверджені дані уваги. Нам не можна розсіювати емоції. Помре Путін, чи ні під час війни – нас ця інформація не повинна якимось чином відволікати. Ми маємо виборювати Перемогу. Виходити на свої кордони", – наголосив міністр.
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Коротко про "смерть" Путіна
- Перед новинами про ймовірну смерть Путіна була інформація про нібито серцевий напад. Таке повідомлення з'явилось 22 жовтня, а вже через 4 дні анонімні телеграм-канали почали розганяти інформацію про те, що російського президента не стало в його резиденції на Валдаї.
- В ГУР назвали причину, через яку російській владі вигідно розповсюджувати такі чутки. На думку представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, ці вкиди мають на меті прослідкувати за реакцією еліт всередині Росії.
- Водночас російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко припустив, що інформацію про "смерть" Путіна може зливати хтось з його близького кола. Проте робити це вони здатні лише за завданням російських спецслужб в рамках масштабної спецоперації ФСБ або федеральної служби охорони Росії.