Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, в мережі є багато ворожої дезінформації.

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Клименко прокоментував "смерть" Путіна

Клименко нагадав, що він очолює Міністерство внутрішніх справ, а не похоронне бюро.

Це перше. А по-друге, коментувати таку інформацію має Головне управління розвідки. Таку інформацію може мати ГУР і відповідні спецслужби,

– зауважив глава МВС.

За його словами, очевидно, що люди, які роблять та планують такі інформаційні вкиди, знають що роблять і чітко прораховують громадську думку, особливості українців та громадян, які проживають в інших країнах Європи та світу.

"У нас триває гібридна війна. Не лише на полі бою, а також в інформаційному просторі. Війна фейків, війна дезінформації. Особисто я мало звертаю на такі непідтверджені дані уваги. Нам не можна розсіювати емоції. Помре Путін, чи ні під час війни – нас ця інформація не повинна якимось чином відволікати. Ми маємо виборювати Перемогу. Виходити на свої кордони", – наголосив міністр.

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