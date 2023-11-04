Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули вже 304 100 окупантів. Варто наголосити, що кількість ліквідованих загарбників може бути значно більшою, адже в умовах активних бойових дій складно вести точну статистику.

Важливо ЗСУ, ймовірно, завдали ракетного удару по штабу військ Росії "Дніпро", – ISW

Актуальні втрати ворога

Російська армія від 24 лютого 2022 року вже втратила:

особового складу – близько 304 100 (+830) осіб;

танків – 5 276 (+11);

бойових броньованих машин – 9 939 (+38);

артилерійських систем – 7 363 (+35);

РСЗВ – 861 (+7);

засоби ППО – 568 (+2);

літаків – 322 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 534 (+39);

крилаті ракети – 1 551 (+0);

кораблі /катери – 20 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 716 (+25);

спеціальна техніка – 1 038 (+4).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 4 листопада 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Крім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію та 2 склади боєприпасів.

На Півдні ЗСУ знищили російську систему ППО

Українські захисники уразили одну з російських систем протиповітряної оборони на Півдні країни. Влучним пострілом ракети HIMARS Сили оборони знищили комплекс С-300, який російські загарбники використовували для обстрілів Запоріжжя.

Володимир Зеленський також прокоментував влучну роботу ЗСУ. Він наголосив, що це – одне з найважливіших уражень цього тижня.

"Сильне вогневе ураження цього тижня. Наші воїни вибили одну з російських систем ППО на Півдні. Кожен такий наш удар дає українцям більше безпеки. Дякую, хлопці! Так тримати!" – написав Зеленський про влучну роботу українських захисників.