Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули вже 304 100 окупантів. Варто наголосити, що кількість ліквідованих загарбників може бути значно більшою, адже в умовах активних бойових дій складно вести точну статистику.

Важливо ЗСУ, ймовірно, завдали ракетного удару по штабу військ Росії "Дніпро", – ISW

Актуальні втрати ворога

Російська армія від 24 лютого 2022 року вже втратила:

  • особового складу – близько 304 100 (+830) осіб;
  • танків – 5 276 (+11);
  • бойових броньованих машин – 9 939 (+38);
  • артилерійських систем – 7 363 (+35);
  • РСЗВ – 861 (+7);
  • засоби ППО – 568 (+2);
  • літаків – 322 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 534 (+39);
  • крилаті ракети – 1 551 (+0);
  • кораблі /катери – 20 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 716 (+25);
  • спеціальна техніка – 1 038 (+4).


Актуальна статистика втрат ворога станом на 4 листопада 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Крім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію та 2 склади боєприпасів.

На Півдні ЗСУ знищили російську систему ППО

Українські захисники уразили одну з російських систем протиповітряної оборони на Півдні країни. Влучним пострілом ракети HIMARS Сили оборони знищили комплекс С-300, який російські загарбники використовували для обстрілів Запоріжжя.

Володимир Зеленський також прокоментував влучну роботу ЗСУ. Він наголосив, що це – одне з найважливіших уражень цього тижня.

"Сильне вогневе ураження цього тижня. Наші воїни вибили одну з російських систем ППО на Півдні. Кожен такий наш удар дає українцям більше безпеки. Дякую, хлопці! Так тримати!" – написав Зеленський про влучну роботу українських захисників.