Володимир Зеленський показав кадри роботи наших воїнів. Дрон зафіксував, як ЗСУ уразили ворожу С-300.

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ППО ворога "спіймала" ракету HIMARS

ППО ворога "ефективно працює", немов магніт. На Півдні було уражено радар пошуку та наведення ракет С-300, який російські загарбники використовували для обстрілів Запоріжжя.

Сильне вогневе ураження цього тижня. Наші воїни вибили одну з російських систем ППО на Півдні. Кожен такий наш удар дає українцям більше безпеки. Дякую, хлопці! Так тримати!

– написав Володимир Зеленський.

У ніч на 3 листопада наші воїни знищили радар за допомогою ракети HIMARS. Зазначається, що це одне з найважливіших уражень тижня.

Чому це важливо Радар пошуку та наведення є основним елементом комплексу С-300. Його знищення унеможливлює використання ракет С-300 та С-400.



Кадри ураження ворожої ППО: дивіться відео

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 566 одиниць ППО. Окрім цього, ворог втрачає багато іншої техніки та живої сили.

Останні втрати ворога