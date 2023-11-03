Володимир Зеленський показав кадри роботи наших воїнів. Дрон зафіксував, як ЗСУ уразили ворожу С-300.
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ППО ворога "спіймала" ракету HIMARS
ППО ворога "ефективно працює", немов магніт. На Півдні було уражено радар пошуку та наведення ракет С-300, який російські загарбники використовували для обстрілів Запоріжжя.
Сильне вогневе ураження цього тижня. Наші воїни вибили одну з російських систем ППО на Півдні. Кожен такий наш удар дає українцям більше безпеки. Дякую, хлопці! Так тримати!
– написав Володимир Зеленський.
У ніч на 3 листопада наші воїни знищили радар за допомогою ракети HIMARS. Зазначається, що це одне з найважливіших уражень тижня.
Чому це важливоРадар пошуку та наведення є основним елементом комплексу С-300. Його знищення унеможливлює використання ракет С-300 та С-400.
Кадри ураження ворожої ППО: дивіться відео
Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 566 одиниць ППО. Окрім цього, ворог втрачає багато іншої техніки та живої сили.
Останні втрати ворога
- Бійці тероборони опублікували кадри знищення ворожого катера. Разом з технікою "на концерт до Кобзона" відправились окупанти, які були в ньому.
- Ввечері 2 листопада Генеральний штаб ЗСУ заявив, що наші захисники вразили важливу ціль ворога.
- Загалом станом на ранок 3 листопада від 24 лютого 2022 року російська армія втратила щонайменше 303 270 особового складу. 850 окупантів було ліквідовано за минулу добу.