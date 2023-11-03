Владимир Зеленский показал кадры наших воинов. Дрон зафиксировал, как ВСУ поразили вражескую С-300.

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ПВО врага "поймала" ракету HIMARS

ПВО врага "эффективно работает", как магнит. На Юге был поражен радар поиска и наведения ракет С-300, используемый российскими захватчиками для обстрелов Запорожья.

Сильное огневое поражение на этой неделе. Наши воины выбили одну из русских систем ПВО на Юге. Каждый такой наш удар дает украинцам больше безопасности. Спасибо, ребята! Да держать!

– написал Владимир Зеленский.

В ночь на 3 ноября наши воины уничтожили радар с помощью ракеты HIMARS. Отмечается, что это одно из самых важных поражений недели.

Почему это важно Радар поиска и наводки является основным элементом комплекса С-300. Его уничтожение делает невозможным использование ракет С-300 и С-400.



Кадры поражения вражеской ПВО: смотрите видео

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 566 единиц ПВО. Кроме того, враг теряет много другой техники и живой силы.

Последние потери врага