С начала полномасштабного вторжения потери России уже достигли 304 100 оккупантов. Следует отметить, что количество ликвидированных захватчиков может быть значительно больше, ведь в условиях активных боевых действий сложно вести точную статистику.

Важно ВСУ, вероятно, нанесли ракетный удар по штабу войск России "Днепр", – ISW

Актуальные потери врага

Российская армия от 24 февраля 2022 года уже потеряла:

личного состава – около 304 100 (+830) человек;

танков – 5 276 (+11);

боевых бронированных машин – 9 939 (+38);

артиллерийских систем – 7 363 (+35);

РСЗО – 861 (+7);

средства ПВО – 568 (+2);

самолетов – 322 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 534 (+39);

крылатые ракеты – 1 551 (+0);

корабли/катера – 20 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9 716 (+25);

специальная техника – 1 038 (+4).



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 4 ноября 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кроме того, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, радиолокационную станцию и 2 склада боеприпасов.

На Юге ВСУ уничтожили российскую систему ПВО

Украинские защитники поразили одну из российских систем противовоздушной обороны на Юге страны. Точным выстрелом ракеты HIMARS Силы обороны уничтожили комплекс С-300, который российские захватчики использовали для обстрелов Запорожья.

Владимир Зеленский также прокомментировал точную работу ВСУ. Он подчеркнул, что это одно из важнейших поражений на этой неделе.

"Сильное огневое поражение на этой неделе. Наши воины выбили одну из российских систем ПВО на Юге. Каждый такой наш удар дает украинцам больше безопасности. Спасибо, ребята! Так держать!" – написал Зеленский о точной работе украинских защитников.