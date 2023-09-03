Пластический хирург клиники Nove Tilo Дмитрий Слоссер в комментарии 24 Каналу рассказал, как появляются на свет аналоги Путина. Он также добавил, что перевоплощают сразу двоих: и Путина, и будущего двойника, чтобы получился "средний" вариант.

Смотрите также "Реальный" Путин давно не появлялся на публике: Буданов назвал главную ошибку главы Кремля

Двойник Путина – аксиома

Владимир Путин во время поездки во временный оккупированный Мариуполь, Владимир Путин во время речи о смерти Евгения Пригожина и Владимир Путин во время поездки в Ростов – совершенно разные люди, имеющие много разногласий как в поведении, так и во внешности. Главное управление разведки уже не раз заявляло, что у главы Кремля есть двойники, на это также указывают оценки специализированных специалистов.

"В нашей разведке не ошибаются. Это два разных человека. Мне свидетельствует об этом, как он активно жестикулирует правой рукой. Даже было такое, когда он при ходьбе не двигал правой рукой. Но здесь, когда он был в Мариуполе и ездил в Ростов - очень активно манипулирует и показывает что-то правой рукой. По-моему, это два разных человека, которых подыскали и фактически сделали их одинаковыми,

– добавил пластический хирург.

Как "рождаются" двойники Путина

Безусловно, у Путина есть два отдельных человека. Ведь благодаря 3D-изображению нельзя достичь достаточного сходства, таких как "фильмы", которые нам предлагают россияне с главой Кремля. Слоссер вспомнил, как в фильме "Face/Off" пересадили лицо актера и заметил, что в пластической хирургии этого нельзя сделать.

Слоссер рассказал, как "рождаются" на свет дубликаты Путина: смотрите видео

В общем, все пересадки лица занимают много времени, даже сутки может продолжаться подобная операция. Она ценна и нуждается в многих специалистах, поэтому сделать ее тайно – невозможно.

Как это делается? Находят человека, максимально подходящего по физическим параметрам. Потому что рост нельзя изменить. Также нельзя изменить некоторые моменты с черепом лица. Поэтому ищут максимально подобного человека и производят пластические операции, которые изменяют внешний вид обоих людей. Потому что нельзя сделать одного абсолютно идентичным,

– сказал Слоссер.

Вероятно, в случае с Путиным происходит параллельный процесс перевоплощения, чтобы "двое" выглядели как "средний" вариант. Все фото и видео, где глава Кремля с синяками и опухлостью указывают на то, что именно в тот момент проходили пластические операции. Как результат, сделали двух очень подобных зомби. Однако есть моменты, на которые следует обратить внимание.

Путин использует новые методы

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказывал, что он с собратьями различают Владимира Путина по жестам и мочкам ушей. По словам Слоссера, форму уха очень сложно изменить, поэтому это один из вариантов, как различать "подделки".

Дубликат Путина выглядит гораздо моложе. Это невозможно. Никакая диета и препараты не могут сделать человека визуально моложе лет на 20. Без явных признаков пластической хирургии,

– подчеркнул пластический хирург.

И также добавил, что Путину не делали подтяжек, ведь не видно рубцов. Скорее речь идет о двойнике и применении клеточных технологий для омоложения.

Путин и двойники