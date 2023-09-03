Пластичний хірург клініки Nove Tilo Дмитро Слоссер у коментарі 24 Каналу розповів, як з'являються на світ аналоги Путіна. Він також додав, що перевтілюють одразу двох: і Путіна, і майбутнього двійника, аби вийшов "середній" варіант.

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Двійник Путіна – аксіома

Владімір Путін під час поїздки до тимчасового окупованого Маріуполя, Владімір Путін під час промови щодо смерті Євгєнія Пригожина та Владімір Путін під час поїздки до Ростова – зовсім різні люди, які мають багато розбіжностей як в поведінці, так і в зовнішності. Головне управління розвідки вже неодноразово заявляло, що у глави Кремля є двійники, на це також вказують оцінки спеціалізованих фахівців.

"У нашій розвідці не помиляються. Це дві різні людини. Мені свідчить про це, як він активно жестикулює правою рукою. Навіть було таке, коли він при ходьбі не рухав правою рукою. Але тут, коли він був у Маріуполі та їздив до Ростова – дуже активно маніпулює та показує щось правою рукою. Як на мене, це дві різні людини, яких підшукали та, фактично, зробили їх однаковими,

– додав пластичний хірург.

Як "народжуються" двійники Путіна

Безумовно, у Путіна є дві окремі людини. Адже завдяки 3D-зображенню не можна досягнути достатньої схожості, як-от у "фільмах", які нам пропонують росіяни з главою Кремля. Слоссер пригадав, як у фільмі "Face/Off" пересадили обличчя актору, та зауважив, що в пластичній хірургії цього не можна зробити.

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Загалом, усі пересадки обличчя займають багато часу, навіть добу може тривати подібна операція. Вона коштовна та потребує багатьох спеціалістів, тому зробити її таємно – неможливо.

Як це робиться? Знаходять людину, яка максимально підходить за фізичними параметрами. Позаяк зріст не можна змінити. Також не можна змінити деякі моменти з черепом обличчя. Тому шукають максимально подібну людину та роблять пластичні операції, які змінюють зовнішній вигляд обох людей. Тому що не можна зробити одного абсолютно ідентичним,

– сказав Слоссер.

Ймовірно, у випадку з Путіним, відбувається паралельний процес перевтілення, аби "двоє" виглядали як "середній" варіант. Усі фото та відео, де глава Кремля з синцями та опухлістю вказують, що саме у той момент проходили пластичні операції. Як результат, зробили двох дуже подібних зомбі. Проте є моменти, на які варто звернути увагу.

Путін використовує нові методи

Раніше голова ГУР Кирило Буданов розповідав, що він із побратимами розрізняють Владіміра Путіна за жестами та мочками вух. За словами Слоссера, форму вуха дуже складно змінити, тому це один і варіантів, як розрізняти "підробки".

Дублікат Путіна виглядає набагато молодшим. Це нереально. Жодна дієта та препарати не можуть зробити людину візуально молодшою років на 20. Без явних ознак пластичної хірургії,

– підкреслив пластичний хірург.

І також додав, що Путіну не робили підтяжок, адже не видно рубців. Скорше мовиться про двійника та застосування клітинних технологій для омолодження.

Путін та двійники