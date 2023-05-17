Двійників Путіна досить легко відрізнити. На кадрах крупного плану відмінності у їхній зовнішності помітні неозброєним оком.
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Що відомо про двійників Путіна
Буданов розповів, що є певні особливості, за якими можна відрізнити навіть дуже схожих людей.
Є такі фізіогномічні особливості. В кожної людини вони унікальні; більшість знає, що у кожної людини відбиток пальця унікальний – так не тільки відбиток. Форма і малюнок вуха, і проміжок між очима – вони унікальні,
– пояснив він.
І якщо вушну раковину ще можна дещо змінити за допомогою пластичної хірургії, то проміжок між очима завжди видаватиме двійників диктатора. Та впізнати підробних Путінів можна і за вухами – Буданов стверджує, що і в Маріуполі, і на параді у Москві вуха Путіна дивовижним чином відрізнялися.
Голова ГУР переконаний, що двійників у Путіна щонайменше три, і всі вони періодично з'являються в медіапросторі. Окрім особливостей будови обличчя "дублери" російського президента відрізняються також і зростом та повадками.
Також Кирило Буданов згадав і про давню хворобу Путіна, що тягнеться ще з 2021 року. Наразі жодних оновлень щодо його стану немає.
"На питання: "Чи він помре завтра?" – ні, не помре. Найвисокоякісніші матеріали застосовуються для його лікування, найкращі фахівці з усього світу. Це не тільки російська медицина", – повідомив Буданов.
Що думають про двійників Путіна інші експерти
- Після параду у Москві письменник і громадський діяч Дмитро Капранов заявив, що мати двійників для російських диктаторів – це вже своєрідна традиція. Він пригадав про двійників Сталіна, яких називали "садівниками", і зауважив, що Росія – країна з найбільшою кількістю "лжеправителів".
- Опозиційний російський журналіст Яковенко також переконаний, що на окуповані території України приїздив не сам Путін, а його двійники. Втім, Яковенко також додав, що двійники є не лише у Путіна, але і у багатьох важливих політиків Росії.
- Олег Жданов також думає, що у Луганську та Херсонську області приїжджав двійник диктатора, проте є низка факторів, що вказують на те, що з світовими лідерами Путін все ще говорить особисто.