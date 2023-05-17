Відповідний лист Путіна опублікували на сайті Кремля. У ньому російський президент каже, що окупанти зараз "продовжують справу предків, воюючи проти нацизму в Україні", передає 24 Канал.

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Путін порівняв українську владу з нацистами

І ми, і майбутні покоління повинні свято зберігати історичну правду про Другу світову війну, розуміти, до яких руйнівних наслідків приводить будь-яке потурання націоналізму, антисемітизму, ксенофобії. Саме з прямими послідовниками нацизму борються сьогодні наші бійці та командири під час спеціальної військової операції,

– йдеться у листі.

Варто нагадати, що Путін неодноразово називав українську владу нацистами. При тому, що український лідер Володимир Зеленський – єврей за походженням.

Ймовірно, російський диктатор страждає на розлад множинної особистості чи робить деякі дії під впливом якихось речовин. Інакше як можна пояснити те, що його армія терористів неодноразово обстрілювала єврейські центри України та інші меморіали пам'яті Голокосту.

Зокрема, 28 квітня окупанти здійснили масований ракетний удар по Україні. Найбільше постраждали два міста – Умань та Дніпро. До слова, це два великі єврейські центри в Україні і саме вони були ціллю окупантів.

Військовий експерт Роман Світан припустив, що російський удар міг бути відповіддю на події 26 квітня. Тоді делегація Ізраїлю на знак протесту залишила засідання Радбезу ООН під головуванням Сєргєя Лаврова.

Крім того, варто нагадати, що у березні минулого року загарбники обстріляли Бабин Яр у Києві. Меморіальний комплекс розташований неподалік телевежі, в яку потрапили росіяни під час обстрілів столиці.

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