Їх в ефірі 24 Каналу озвучив військовий експерт Роман Світан. За його словами, це два великі єврейські центри в Україні і саме вони були ціллю окупантів.

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Цілеспрямована атака

Умань – центр паломництва хасидів, а в Дніпрі розташований великий єврейський центр "Менора". Ймовірно, російський удар міг бути саме по таким святиням, припустив Роман Світан. Причиною цьому стали події 26 квітня, коли делегація Ізраїлю на знак протесту залишила засідання Радбезу ООН під головуванням Сєргєя Лаврова.

"Замовником цього удару може бути Іран, який поставляє "Шахіди", і саме військово-політичне керівництво Росії. Путін міг прийняти рішення вдарити по таким містам", – припустив експерт.

Він підкреслив, що це – цілеспрямований геноцид. Адже євреї в Україні – українці.

"Такого роду відповідь – в дусі садистської нації. Тут уже питання тероризму і шантажу по деяким позиціям і антисемітизм, бо 3 центри атаковані з явним натяком, пов'язаним з ізраїльським демаршем", – додав спікер.

Роман Світан про удар Росії по Умані: дивитись відео

Чергова провокація

Далі росіяни не зупинилися і вчергове довели свою ницість, вдаривши по центру тимчасово окупованого Донецька.

Це росіяни вдарили по центру Донецька. Все для провокації начебто "українські війська нанесли відповідь". Загинули люди, діти – ось робота російської пропаганди і людей, які займаються такими підставами,

– заявив спікер.

Він додав, що це цілком методи ФСБ, які й раніше без проблем підривали будинки в Росії для провокацій.

"Цілком зрозуміла мета – перед нашим контрнаступом зменшити кількість допомоги, виставити наші війська в поганому світлі. Так працюють російські спецслужби", – заявив Світан.

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