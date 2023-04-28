Окупанти поцілили по будинку, а також у будівлю приватного підприємства. Внаслідок цього є постраждалі та загиблі.

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Внаслідок ракетного удару здійнялася пожежа

В ДСНС України на фейсбук-сторінці повідомили, що внаслідок влучання однієї з ракет по приватному підприємству виникла масштабна пожежа. Її площа сягнула 400 квадратних метрів. Загорівся ангар з будівельними матеріалами.

Щоб приборкати вогонь від ДСНС залучили 34 рятувальників особового складу. Також на ліквідацію пожежі виїхали 7 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Завдяки ефективній роботі пожежників масштабне загоряння вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати. Так, перша інформація про вибухи у Дніпрі з'явилась в телеграм-каналах близько 04:30. Уже о 05:54 займання в ангарі з будівельними матеріалами локалізували, а о 08:35 ліквідували.

Пожежа у Дніпрі після ворожого обстрілу: відео

Під час ліквідації пожежі врятували жінку

Внаслідок влучання у будівлю приватного підприємства постраждала жінка 1970 року народження. Під час ліквідації наслідків обстрілу співробітники Служби порятунку врятували її з-під завалів.

53-річну українку працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували до лікарні.

Зазначимо, що внаслідок ракетних обстрілів Дніпра було понівечено й інше підприємство – будівельну базу. Там постраждала 70-річна жінка. Лікарі оперативно надали їй допомогу, але госпіталізації вона не потребувала. Українка наразі перебуває вдома.

Атака по Дніпру / Фото ОВА:

Під час обстрілу Дніпра зруйнували приватний будинок