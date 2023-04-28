Оккупанты попали по дому, а также в здание частного предприятия. В результате есть пострадавшие и погибшие.

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В результате ракетного удара поднялся пожар

В ГСЧС Украины на фейсбук-странице сообщили, что в результате попадания одной из ракет по частному предприятию возник масштабный пожар. Его площадь достигла 400 квадратных метров. Загорелся ангар со строительными материалами.

Чтобы усмирить огонь, от ГСЧС привлекли 34 спасателей личного состава. Также на ликвидацию пожара выехали 7 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря эффективной работе пожарных масштабное возгорание удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Так, первая информация о взрывах в Днепре появилась в телеграм-каналах около 04:30. Уже в 05:54 возгорание в ангаре со строительными материалами локализовали, а в 08:35 ликвидировали.

Пожар в Днепре после вражеских обстрелов: видео

Во время ликвидации пожара спасли женщину

В результате попадания в здание частного предприятия пострадала женщина 1970 года рождения. В ходе ликвидации последствий обстрела сотрудники Службы спасения спасли ее из-под завалов.

53-летнюю украинку работники экстренной медицинской помощи госпитализировали в больницу.

Отметим, что в результате ракетных обстрелов Днепра было изуродовано и другое предприятие – строительная база. Там пострадала 70-летняя женщина. Врачи оперативно оказали ей помощь, но в госпитализации она не нуждалась. Украинка находится дома.

Атака по Днепру / Фото ОВА:

Во время обстрела Днепра разрушили частный дом