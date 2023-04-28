Об этом 24 Каналу рассказала депутат Днепропетровского областного совета Екатерина Немченко. Она сообщила детали попадания в жилой дом, в котором погибла семья с маленьким ребёнком.

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"Люди просто мирно спали в своем доме, но, к сожалению, не проснулись, сейчас подтверждаются личности погибшей женщины и ребенка", – прокомментировала депутат.

Известно, что погибли 31-летняя женщина и 2-летний ребенок, проживавшие в частном доме, куда попала российская ракета.

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На Днепропетровщине воздушная тревога была объявлена около трех ночи, а ракетный удар по частному дому, в котором погибла женщина с ребенком, был около четырех часов утра.

Немченко рассказала, что на Днепропетровщине также есть пострадавшие среднего уровня тяжести. Кроме того, ракеты нанесли разрушения промышленному предприятию, на котором вспыхнул пожар более чем на 400 квадратных метров. Сейчас он локализован.

На местах происшествий идет работа. Сообщается, что дом погибшей семьи полностью разрушен, а рядом стоящие дома получили значительные повреждения.

Депутат подчеркнула, что предприятие, потерпевшее разрушения, не было стратегически важным для военного сектора, оно занималось автомобильными работами.

Мое мнение, это обычный террор, чтобы запугать людей. Возможно, они сами не знают, куда хотят попасть. Либо у них настолько все не точно летит, либо все же они просто хотят разрушить инфраструктуру и отнять жизнь у обычных мирных людей,

– прокомментировала депутат Днепропетровского областного совета.

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